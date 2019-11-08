Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

08.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:05

Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Bozdoğ (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde aldı.

Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzüğü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA