Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

19.08.2019 11:45

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sarayköy'de Mehmet Sezer, parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramadı. Çevresindekiler de yüzüğü çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ilçedeki itfaiye binasına giden Sezer, görevlilerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yüzüğü çıkardı. Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Kaynak: DHA