Parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti
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Parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti

Van'ın Çaldıran ilçesinde parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti.

13.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:19
Parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına itfaiye yetişti

'ın ilçesinde parmağına yüzük sıkışan öğrencinin imdadına yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesinde meydana geldi. İmam Hatip Lisesinde okuyan bir öğrencinin parmağında yüzük sıkıştı. Öğretmenler, yüzüğü çıkaramayınca öğrenciyi Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliğine getirdiler. Ekipler, yüzüğü yaklaşık 10 dakikalık çalışma sonucu öğrencinin parmağına zarar vermeden çıkardı. - VAN

Kaynak: İHA
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