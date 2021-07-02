Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
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Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da parmağına yüzük sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yüzükten kurtulabildi.

Bursa'da parmağına yüzük sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yüzükten kurtulabildi.

Bursa'da genç bir kadın, evinde taktığı yüzüğün parmağına sıkışması üzerine Çekirge Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, genç kadına müdahale etmeye başladı. Genç kadının parmağındaki yüzük itfaiye tarafından kesildi. Rahat bir nefes alan kadının herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. - BURSA

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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