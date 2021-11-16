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Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı

Sakarya'da parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da parmağına yüzük sıkışan genç kadın soluğu itfaiyede aldı. Ekiplerce kesilerek çıkartılan yüzük sonrasında genç rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sibel Can isimli genç kadının parmağına yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan Can, soluğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda aldı. Burada ekiplerce, genç kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı. İtfaiyenin yüzük operasyonu ise Sibel Can'ın yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Can, itfaiye ekiplerine teşekkürü de ihmal etmedi. - SAKARYA

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