Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu Afyonkarahisar'da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı.

İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi. Ancak parmağına sıkışan yüzüğü uzun süren uğraşı sonucu çıkaramayan Şeyma K., evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gitti. Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri ardından müdahaleye başladı. Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.'nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı. Çıkarılan yüzün ardından Şeyma K.'ya iade edildi. Parmağında sıkışan yüzün çıkarılan Şeyma K., itfaiye erlerine teşekkür ettikten sonra evinin yolunu tuttu.

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu

Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

 Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

 5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan adamı, olay yerine gelip dil döken karısı vazgeçirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Seda Sayan Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Cristiano Okan Buruk Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... İtfaiyeden parmaktan yüzük çıkarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:57:42. #1.17#