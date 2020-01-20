Parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

20.01.2020 20:09 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:17

Şanlıurfa'da genç bir kadının parmağına sıkışan yüzük, doktor nezaretinde itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan Fakihe D.'nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Genç kadın, bunun üzerine yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Doktorlar, yüzüğü çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, doktor nezaretinde yüzüğü keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA