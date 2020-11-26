Parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekibince çıkarıldı
26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:46
Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekibince çıkarıldı.
Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekibince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sıtkı Bebe, parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Balıklıgöl Devlet Hastanesine gitti.
Bebe'nin parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Bebe'nin parmağındaki yüzüğü, doktor gözetiminde keserek çıkardı.
Bebe, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü