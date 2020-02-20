Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı
Haberler » Güncel » Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı - Haber

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardıSAKARYA'da, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

20.02.2020 00:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:44
Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

'da, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sakarya'nın ilçesinde oturan M.F., parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuruda bulunarak yardım istedi. Yapılan kontrol sonrası M.F., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan inceleme sonrası yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler