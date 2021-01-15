Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

15.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:42
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

KAYSERİ'de, Arif Demir'in (15) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

KAYSERİ'de, Arif Demir'in (15) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Melikgazi ilçesindeki evinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Arif Demir, Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede, Arif Demir'in parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Arif Demir'in parmağına sıkışan yüzüğü 15 dakika süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demir, itfaiye erlerine teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı.  

 


Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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