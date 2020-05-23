Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

23.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:02

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sümerevler Mahallesi'nde Ferhat İşler (30), parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, İşler'in parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Parmağında doku zedelenmesi oluşan İşler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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