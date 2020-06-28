Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı Beşiktaş'ta bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
28.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:59
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Beşiktaş'ta bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük çıkmayınca aile üyeleri, İBB itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü özel aletle keserek çıkardı.
Kaynak: İHA