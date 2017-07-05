Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkarttı

Başkent'te havaların ısınmasıyla elleri şişen bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.



Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan bir vatandaş, parmağının şişmesi nedeniyle yüzüğünü çıkartamadı. Bunun üzerine itfaiyeye giden vatandaş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, parmağa sıkışan ve çıkartılamayan yüzüğü kesmeye karar verdi. Çelik yüzüğü kesme sırasında ısınma olması nedeniyle vatandaşın eline sürekli su döküldü. Yüzüğün çelik olması nedeniyle zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 dakika süren işlemin ardından yüzüğü keserek çıkartmayı başardı. - ANKARA