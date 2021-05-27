TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
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TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da E.S. adlı kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

TRABZON'da E.S. adlı kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ortahisar ilçesinde E.S.'nin sol elindeki parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan, parmağı şişmeye başlayan E.S., arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları da yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Yüzük gelen itfaiye görevlisinin çalışmasıyla çıkarıldı. E.S., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
TRABZON PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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