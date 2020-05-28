Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

BATMAN'da Emine Ak'ın (34) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
28.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:13

BATMAN'da Emine Ak'ın (34) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Batman'da Emine Ak'ın sol el yüzük parmağına taktığı yüzük sıkıştı ve parmağı şişmeye başladı. Yüzüğü çıkarmayı başaramayan Ak, ailesinden yardım istedi. Ailesi de yüzüğü çıkarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Parmağa sıkışan yüzük, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ak, itfaiye erlerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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