Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ZONGULDAK'ta, Nurullah Recep Demirezen'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

21.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:25
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ZONGULDAK'ta, Nurullah Recep Demirezen'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Ereğli'de yaşayan Nurullah Recep Demirezen, parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için özel bir hastaneye gitti. Görevililerin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi, Demirezen'in parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demirezen yapılan çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.


Kaynak: DHA
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