Parmağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dengesini kaybeden patenli çocuğun eline, tutunmak istediği bahçe korkuluğu saplandı. İtfaiyenin kurtardığı çocuk, parmağına saplı demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 927 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta patenleri ile gezen 11 yaşındaki F.N.V. bir anda dengesini kaybetti. Düşmemek isteyen F.N.V. sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinin demir korkuluklarından tutunmak istedi. Bu sırada F.N.V.'nin tutmak istediği demir korkuluk bir anda parmağına sağlandı. Küçük çocuğun sesini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun parmağına saplanan demiri kesmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından demir, demir kesme makinesi ile kesilirken yakınları küçük çocuğun diğer elini tutarak sakinleşmesini sağladı. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından demirin kesilmesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen F.N.V., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından, parmağında saplı halde bulunan demir ile birlikte Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. F.N.V.'nin kaldırıldığı hastanede, elindeki demirin çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA