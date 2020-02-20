Parmağı su matarasının kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Parmağı su matarasının kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Van'ın Erciş ilçesinde parmağı su matarasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

20.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:31
Parmağı su matarasının kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

'ın Erciş ilçesinde parmağı su matarasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 yaşındaki Eymen Ali Aras, evde oyun oynarken, işaret parmağını su matarasına sıkıştırdı.

Çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, makas ve pense yardımıyla yarım saatlik çalışmayla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Çocuğun ailesi duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Parmağı su matarasının kapağına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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