Parmağı sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Parmağı sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Parmağı sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta parmağı sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta parmağı sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. 3 yaşındaki minik Yusuf, yemek yerken oturduğu sandalyenin deliğine bilmeden parmağı sıkıştırdı. Ailesinin yardımıyla minik Yusuf'un parmağı sandalye deliğinden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun çalışma sonunda çocuğun parmağını sandalye deliğinden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Yusuf'un parmağı yaralandı. Acı içinde ağlayan çocuğu ise ailesi sakinleştirmeye çalışırken, aile itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Parmağı sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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