KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
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KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan 3 yaşındaki Yusuf, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan 3 yaşındaki Yusuf, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda küçük Yusuf, oturduğu plastik sandalyeye işaret parmağını sıkıştırdı. Yardıma koşan ailesi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve giden itfaiye ekipleri, plastik sandalyeyi keserek Yusuf'un parmağını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Ekipler çalışma yaparken küçük çocuk ise "acıyor" diyerek gözyaşı döktü.

KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAHRAMANMARAŞ PARMAĞI SANDALYEYE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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