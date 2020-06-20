Parmağı sandalye deliğine sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı
Zonguldak'ta parmağı sandalyenin deliklerini sıkışan 5 yaşındaki kız çocuğu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
20.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:58
Zonguldak'ta parmağı sandalyenin deliklerini sıkışan 5 yaşındaki kız çocuğu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, oyun oynadığı sırada parmağı plastik sandalyenin deliklerine sıkışan çocuk, kendi çabalarıyla parmağını bulunduğu yerden kurtaramayınca ailesinden yardım istedi.
Çocuğun ailesi de başarılı olamayınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi.
Hastaneye gelen ekipler, sandalyeyi dikkatli şekilde keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA