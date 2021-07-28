Parmağı kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağı demir kapıya sıkışan kadının yardımını itfaiye ekipleri yetişti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağı demir kapıya sıkışan kadının yardımını itfaiye ekipleri yetişti.
Evinin dış kapısına parmağı sıkışan Meryem T'nin yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Meryem T'nin sıkışan parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Meryem T. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü