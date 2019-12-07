Parmağı kapı topuzuna sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri yetişti
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Parmağı kapı topuzuna sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun kapı koluna sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.

07.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:55
Parmağı kapı topuzuna sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri yetişti

'da 8 yaşındaki çocuğun kapı koluna sıkışan parmağı, ekipleri tarafından yapılan 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.


Diyarbakır'da oyun oynarken işaret parmağı kapı koluna sıkışan 8 yaşındaki Esvet Kaya, kapı kolu ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaya'nın parmağını kapı kolunun topuzundan çıkaramayan hastane görevlileri, ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen ekipleri, küçük çocuğu araçla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı'na bağlı Bağlar İtfaiye Grup Amirliği binasına götürdü. Ekipler, burada yaptıkları 2 saatlik çalışma sonrası Kaya'nın parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.


Evde oyun oynarken parmağını kapının topuzuna sıkıştırdığını belirten Esvet Kaya, "Parmağım bir anda kapı topuzunda sıkıştı, daha sonra itfaiyeci amcalar çıkardı. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.


Küçük çocuk daha sonra hastanenin acil servisine götürülerek parmağı sarıldıktan sonra eve gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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