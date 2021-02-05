Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
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Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı

05.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:45
Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı

MALATYA'da, balkonda oyun oynadığı sırada parmağı çamaşır asma demirine sıkışan Onur Ö. (12), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MALATYA'da, balkonda oyun oynadığı sırada parmağı çamaşır asma demirine sıkışan Onur Ö. (12), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oynayan Onur Ö.'nün parmağı bir anda çamaşır asma demirine sıkıştı. Evdekileri Onur'un parmağını demirden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne demirle birlikte götürülen Onur'un parmağı doktor gözetiminde çıkarıldı. 


Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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