Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
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Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

Erzincan'da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu
09.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:17

Erzincan'da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Erzincan merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş parmağını bahçedeki çelik tele sıkıştırdı. Bunun üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri makasla çelik teli keserek vatandaşın parmağını kurtardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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