Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Batman'da anahtarlığa parmağını sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Parmağı anahtarlığa sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

BATMAN - Batman'da anahtarlığa parmağını sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Spiral makinası ve keski yardımıyla anahtarlığı kıran ekipler küçük kızın parmağını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre evde anahtarlıkla oynayan küçük kız parmağını anahtarlığa sıkıştırdı. Ailenin durumu fark etmesi üzerine anne ve babası küçük çocuğu alarak İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Anahtarlığa sıkışan parmağın morardığını gören itfaiye ekipleri önce bir kapa su koydu ardından spiral makinası ve kesici aletle çocuğun parmağını anahtarlıktan çıkardı.

Aile üyeleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş