Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

03.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:45
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı

'ın ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, ekiplerince çıkarıldı.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Abuzer Özbek (17), parmağına taktığı yüzüğü bütün uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede müdahale edilen Özbek'in parmağına sıkışan yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye yönlendirildi.

ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip deriden uzaklaştırdıktan sonra elektrikli testereyle keserek çıkardı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
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