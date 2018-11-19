Parmağa Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Güneş (25) parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, Güneş'in parmağındaki yüzüğü, doktor gözetiminde keserek çıkardı.



Güneş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.