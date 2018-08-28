Parmağa Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı
Silivri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Silivri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selimpaşa'daki evinin bahçesinde temizlik yapan 68 yaşındaki Dursun Y'nin yüzük bulunan parmağı, ot batması sonucu şişti.
Yüzüğü çıkaramayan ve parmağında morluk oluşan Dursun Y, Selimpaşa Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına alınan Dursun Y'nin parmağındaki yüzüğün çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yüzük kesilerek çıkarıldı.
Dursun Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.