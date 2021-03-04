Parma - Inter maçı ne zaman saat kaçta? Parma - Inter hangi kanalda? Parma - Inter maçı şifresiz mi?

Seria A'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Parma - Inter maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Parma - Inter maçı hangi kanalda? Parma - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

Seria A'da futbol büyük önem taşıyan maçta Parma - Inter maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Parma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Parma - Inter maçı hangi kanalda, hakemi kim? Parma - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

PARMA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma - Inter, Seria A maçı 04.03. 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 22.45

PARMA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma - Inter maçı Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

PARMA - INTER MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Parma - Inter maçını izlemek için BeinSports kullanıcısı olmalısınız.