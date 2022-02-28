Parma, emektar kalecisi Buffon'un sözleşmesini uzattı
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İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma, 44 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Parma, 44 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Söz konusu paylaşımda Buffon'un üzerinde "2024" numaralı formayla poz verdiği görüldü.
Futbola Parma altyapısında başlayan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüple 1 UEFA Kupası (1998-1999), 1 İtalya Kupası (1998-1999), 1 İtalya Süper Kupası (1999-2000) kazanma başarısı göstermişti.
2001 yazında Juventus'a transfer olan Buffon, 2018'e kadar kesintisiz şekilde siyah-beyazlı takımda oynamıştı.
2018-2019 sezonunu Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında geçiren Buffon, yeniden Juventus'a dönmüş ve 2 sezon daha burada kalmıştı.
Deneyimli kaleci, Haziran 2021'de altyapısında yetiştiği kulüp olan Parma ile anlaştığını duyurmuştu.