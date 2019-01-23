Parlayan Soba 3 Kişiyi Yaraladı

KİLİS'te, mazot dökülen soba alev aldı. Alevlerin arasında kalan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Hindioğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı evin terasında yaşayan Suriyeler, ısınmak için yaktıkları sobaya mazot döktü. Ancak sopa bir anda alev aldı. Biten Muhtat, Tarık Muhtat ve Mine Kürdi alevlerin arasında kalıp, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Kilis

Kaynak: DHA