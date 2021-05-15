Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı"
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Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı"

Parlatan: 'Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İH Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ligde rahat iki takımın mücadelesinin sahaya yansıdığını ifade ederek, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık" dedi.

İH Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ligde rahat iki takımın mücadelesinin sahaya yansıdığını ifade ederek, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık" dedi.

İH Konyaspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, uzun ve zorlu bir sezonu iyisi ve kötüsüyle geride bıraktıklarını belirtti. Yoğun bir maç trafiğini tamamladıklarını dile getiren Parlatan, "Kendi adımıza ligde olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlara çok rahat çıkıp üzerimizde düşme baskısını hissetmedik. Bugünkü karşılaşmada da sıralama olarak rahat iki takım görüntüsü sahaya yansıdı. Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Hem bizim hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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