Parlamento Muhabirleri Derneğinin 33. Olağan Genel Kurulu yapıldı
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 33. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
ANKARA (AA) - Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 33. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Ankara Sanayi Odasında gerçekleştirilen Genel Kurulda en çok oyu, Kemal Aktaş'ın ilk sırada bulunduğu liste aldı.
Seçimde, Kemal Aktaş'ın bulunduğu liste 85, Veli Toprak'ın ilk sırada bulunduğu liste 57, Nagihan Akbulut Varol'un ilk sırada olduğu liste 35 oy alırken, bir oy geçersiz çıktı.
PMD'nin yeni yönetim kurulu, Kemal Aktaş, Özgür Akbaş, Besti Karalar, Murat Şahin, Mehtap Gökdemir, Canan Sakarya ve Murat Akar'dan oluştu.
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AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri