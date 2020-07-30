Parlamenterler Türk Müziği Derneği Genel Kurulu 5 Ağustos'ta yapılacak Parlamenterler Türk Müziği Derneğinin olağan genel kurulu, 5 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Parlamenterler Türk Müziği Derneğinin olağan genel kurulu, 5 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Derneğin kurucuları arasında yer alan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, yaptığı açıklamada, Türk musikisinin kültürün vazgeçilmez unsurlarından ve millet yapan öz kültürlerden biri olduğunu belirtti.

Türk musikisine gönül vermiş milletvekili ve sanatseverlerce Türk Parlamenterler Musiki Derneği'nin 2013'te faaliyete geçerek, geleceğe ışık tutacak bir eksikliği giderdiğini kaydeden Coşkun, milletin seçilmiş vekilleri olarak, asli görevlerini onurla yerine getirirken aynı zamanda kültüre sahip çıktıklarını vurguladı.

Geçen zaman diliminde imkansızlıklar içinde çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Coşkun, derneğin olağan genel kurul toplantısının, 5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA