Parlamenterler Arası Kudüs Platformundan Filistin'e destek mesajı Açıklaması

09.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:12

KUALA Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı, platformun yeni yönetiminin belirlenmesi ve sonuç bildirisinin okunmasıyla son buldu.

Sonuç bildirisinin giriş metninde konferans katılımcılarının Filistinlilerin haklarını savunma, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddetme, İsrail'in bölgedeki işgalini meşrulaştıran eylemlere karşı koyma ve ABD'nin İsrail'in suçlarını örten politikalarına karşı çıkma gibi maddeler üzerine ittifak ettiği vurgulandı.

9 maddeden oluşan bildiride platform, Filistin davasını ve Kudüs'ü sonuna kadar savunma kararı aldı ve işgalci İsrail'in bölgede yaptığı şiddet eylemleri ile insan hakları ihlallerini dünyaya ifşa etmeyi sürdüreceğini beyan etti.

Platform ayrıca uluslararası camiaya, "Filistinlilerin vatanlarına geri dönüşü ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşu hususunda uluslararası camia sorumluluğunu yerine getirmelidir." şeklinde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası oluşumlara, Filistinli mahkumların serbest bırakılması için çalışmalar yapma çağrısında da bulunan platform, "Müslüman ülkeler Kudüs fonu için mali sorumluluklarını yerine getirmeli ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na maddi destek sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgalini raporlamak için "özel komite" teklifi

Bildirinin bir diğer maddesinde ise İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini birebir takip edebilmek için "özel komite" kurulması teklif edilerek, "İsrail'in bölgedeki şiddetine dair hakikatlerin muhtelif medya organları tarafından yayımlanması ve dünya genelinde meclis komiteleri ile yasal bünyelere aktarılması sağlanmalıdır." açıklaması yapıldı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, bildirinin sonunda bütün katılımcılara, konferanstan çıkan sonuçları uygulamaya geçirmesi için gerekli çalışmaları yapma çağrısında bulundu.

Diğer yandan platformun yeni yönetiminin belirlenmesi için katılımcılar arasında oylama yapıldı.

Oylamada Yemenli siyasetçi Şeyh Hamid Abdullah al-Ahmar, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun başkanı seçilirken, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Endonezyalı Milletvekili Fadli Zon, oy birliğiyle başkan yardımcıları oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise 10 kişilik yönetim kurulu üyeliğinde yer aldı.

Kaynak: AA