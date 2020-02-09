Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı sona erdi

09.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:24

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansının kapanış oturumu yapıldı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, Meclis Başkanı Muhammed Arifin Yusuf, İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail ve Türk heyetinden milletvekillerinin katıldığı kapanış oturumunda, Filistin sorununa dair değerlendirmelerde bulundu.

Wan Azizah, Malezya halkının her zaman kendilerini Filistinlilerin bir parçası olarak gördüğünü ve Filistin'e desteklerinin süreceğini vurgulayarak, "Bazı zamanlar Filistinlilere yapılan şiddeti görünce çaresiz kalıyoruz. Fakat bu konferans bir araya gelip konuşmak ve yapıcı stratejik planlar üretmek için iyi bir platform teşkil ediyor." dedi.

İsrail'in zulmüne Yahudilerin bile karşı çıktığını kaydeden Wan Azizah, "Bilim insanı Albert Einstein, akademisyen Noam Chomsky ve yazar Alfred Lilienthal, İsrail'i eleştiren aydın isimlerden biridir." diye konuştu.

Wan Azizah, İsrail'in kuruluşunun ardından 700 bin Filistinlinin vatanlarını terk etmeye zorlandığı Nakba Günü'ne atıf yaparak, "Filistinlilere yapılanları asla unutmamak ve nesillerce hatırlamak için belki bir Nakba Müzesi kurmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Konferansa katılan milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerine seslenen Wan Azizah, Filistin ve Kudüs davasına desteklerinden ötürü teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: AA