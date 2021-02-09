"Parlamenter Sisteme Dönüşte 1921 Anayasası İlham Alınabilir"
09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet cephesinin parlamenter sisteme dönüş talepleri çerçevesinde, 1921 Anayasası'nın güçlü parlamento, denetim mekanizması ve yerel yönetimleri öngörmesi bakımından ilham alınabileceğini açıkladı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet cephesinin parlamenter sisteme dönüş talepleri çerçevesinde, 1921 Anayasası'nın güçlü parlamento, denetim mekanizması ve yerel yönetimleri öngörmesi bakımından ilham alınabileceğini açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com