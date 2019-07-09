Parkur Oyunu Cuphead, Dizi Olarak Netflix'e Gelecek: İşte Tüm Detaylar

Cuphead, ünlü dizi ve film yayını platformu Netflix'e geliyor. Netflix, King Features ve Cuphead geliştiricisi Studio MDHR, 2017 yılının sevilen oyunu Cuphead'in Netflix'e geleceğini ortak bir şekilde açıkladı. Dizinin isminin de The Cuphead Show! olacağı belirtildi.

Netflix'in dizisi The Cuphead Show!, oyunda olduğu gibi 1930 yıllarının tarzında animasyonlara yer verecek. Dizi, aynı zamanda oyunda olduğu gibi elle çizilecek. Tabii bu seferki çizimler Cuphead'in geliştiricisi Studio MDHR tarafından değil, Netflix'in animasyon stüdyosu tarafından yapılacak.

Cuphead'in kurucu ortağı Chad Moldenhauer, IGN'e verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu diziyi biz animasyon haline getirmeyeceğiz çünkü bu asla bitmez. Şu anki amacımız bilgisayar desteğinden olabildiğince uzak durmak. Hedefimiz, yüksek ihtimalle kağıda çizilmese de tüm animasyonları elle çizmek. Her şey yine elle çizilecek ancak çizim dijital ortamda gerçekleşecek. Anlayacağınız olay hem geleneksel hem de dijital olacak."

Cuphead'in ortak kurucusu Jared Moldenhauer IGN'e dizinin hâlâ başlangıç aşamasında olduğunu söylese ve herhangi bir çıkış tarihi belirlenmemiş olsa da The Cuphead Show!'un Inkwell Isle'da Cuphead ve Mugman maceralarını takip edeceğini biliyoruz.

Dizinin içeriğine dair sorular sorulduğunda Moldenhauer kardeşlerden Chad, dizinin çocuklar için uygun bir içeriği olduğunu ancak yalnızca yetişkinlerin anlayıp komik bulabileceği unsurların da dizinin içerisinde bulunacağını belirtti.

Chad'in röportajının devamını da paylaşan IGN, dizinin konusunun şu an için belli olmadığını ancak dizide oyunun tekrardan anlatılmayacağını belirtti. Chad, ayrıca oyunun kendi hikayesini anlattığını, dizinin de kendi hikayesini anlatacağını belirtti.

Dizinin şu an için Netflix'e ne zaman geleceği ya da projede tam olarak kimlerin yer alacağına dair bir bilgi bulunmuyor.