Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı
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Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı

Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye parkında bulunan çeşmeden evine hortumla su çeken vatandaş hakkında işlem başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye parkında bulunan çeşmeden evine hortumla su çeken vatandaş hakkında işlem başlatıldı.

Yahşihan Belediyesi tarafından ilçe genelinde bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken bir yandan da kaçak su teftişleri yapılmaya devam ediliyor. Bu neticede Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesinde bulunan bir parktan kaçak yollarla su çekildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, F.B. isimli şahsın belediye parkından ikamet ettiği eve hortum çekerek kaçak su kullandığını tespit etti. Suçüstü yakalanan şahıs emniyet güçlerine bildirilirken hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İlçede kaçak kullanıma asla izin verilmeyeceğini bildiren yetkililerce yapılan açıklamada, "Her şeyde olduğu gibi su kullanımında da adaleti sağlamak, kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için kontrollerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Kaçak suya ilçemizde geçit vermeyeceğiz" denildi. - KIRIKKALE

Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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