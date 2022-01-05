Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı - Haberler
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Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı

Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras - Haberler | Güncel

SİVAS'ta bir parkta, salıncağa bırakılan okul çantası tedirginliğe neden oldu.

SİVAS'ta bir parkta, salıncağa bırakılan okul çantası tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan defter, kitap ve kalem çıktı.

Ferhatbostan Mahallesi'ndeki Oğuzlar Parkı'nda bugün saat 14.00 sıralarında salıncağın üzerindeki okul çantasını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Parkın yanından geçen yol da araç ve yaya geçişine kapatıldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, fünye bağladığı çantayı kontrollü olarak patlattı. Çantadan defter, kitap ve kalem çıktı.


Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı

Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı

Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı

Parktaki salıncağa bırakılan okul çantası fünyeyle patlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras - Son Dakika Haberleri

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