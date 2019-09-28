Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı

28.09.2019 12:54

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir parktaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak, içerisindeki bozuk paraları alan iki şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na gece gelen iki zanlı, buradaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak, içerisindeki bozuk paraları aldı.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sabah durumu fark eden parkın işletmecisi Hüseyin Becerik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Park işletmecisi Becerik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun gruplarından yaklaşık bin 500 lira çalındığını, kırılan kilitlerin tamir edilmesinden sonra diğer zararın da ortaya çıkacağını söyledi.

Bu arada hırsızlık anı, parkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA