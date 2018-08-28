Parktaki Çocuğu Vuran Şüpheli Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı (1)

Parktaki Çocuğu Vuran Şüpheli Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı (1)

PENDİK'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi.

Parktaki Çocuğu Vuran Şüpheli Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı (1)

PENDİK'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 

7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan  şüpheli B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla daha önce serbest bırakılmıştı. - İstanbul

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