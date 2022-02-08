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PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park içerisinde bulunan ahşap kıraathane, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park içerisinde bulunan ahşap kıraathane, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ve faal durumda olmayan ahşap kıraathanede sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kıraathane kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Caddesi, Yangın, Güncel, Haber

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