Parktaki ağacı ateşe verdiler

18.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hayal Park'taki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.



Zübeyde Hanım Mahallesi'nde temmuz ayında yaptırılan ve mahalle halkının isteğiyle ismi Hayal Park olan çocuk parkının brandaları ve bayrakları tahrip edildi. Parktaki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Parkın ortasında yanan ağaç mahalle halkının ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhan, halkını hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı. Palmiye ağacı yanarken çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepkisini gösteren Başkan Aydar, "Bu ağacımızı yakarak algı oluşturmaya çalışanlara inat tüm parklarımızı, sokaklarımızı, Ceyhanımızı yeşillendirmeye devam edeceğiz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da Ceyhan için yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.



Ceyhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tahrip edilen parkta iyileştirme çalışmalarını sürdürürken emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA