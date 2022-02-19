Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, parkta yürüyen genç, bıçaklı saldırıya uğradı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, parkta yürüyen genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.A., parkta yürürken yanına gelen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. H.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Diyarbakır, Bağlar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title