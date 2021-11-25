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Parkta yürürken bıçaklanan Muhammed yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Parkta yürürken bıçaklanan Muhammed yaralandı

DİYARBAKIR'da parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Muhammed K. (16), yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da parkta yürürken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Muhammed K. (16), yaralandı.

Olay, dün akşam Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Muhammed K., parkta yürürken yanına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhammed K.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed K., bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Parkta yürürken bıçaklanan Muhammed yaralandı

Parkta yürürken bıçaklanan Muhammed yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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