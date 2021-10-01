PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ - Haberler
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PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen Melek E., belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı. İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti. Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı. Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı. Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı.

PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ

PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ

PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ

PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediye çalışanları bile kaldıramadı! Parkta yatan kadın fiskiye ile yıkandı

Belediye çalışanları bile kaldıramadı! Parkta yatan kadın fiskiye ile yıkandı
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Haber: PARKTA YERDE YATAN MELEK, FISKİYE İLE TEMİZLENDİ - Haberler
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