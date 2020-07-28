Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
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Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde parkta uyuşturucu kullandığı iddia edilen 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

28.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:41

Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta uyuşturucu kullandığı iddia edilen 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi, Filiz Sokak'ta meydana geldi. Parkta toplu olarak oturan bir grup genç, devriye gezen polisleri görünce ellerindeki maddeleri atarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü gençler E.Ş. (21), A.A. (20), G.D. (23), T.Ç. (20), E.S. (24) ve B.Ö. (24) yakalandı.

Kimlik sorgusunda şüphelilerden E.S.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan, B.Ö.'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlendi. Polis ekipleri parkta yaptığı incelemede, uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir bıçak ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri devam eden 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek.

Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: DHA

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