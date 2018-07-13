Parkta Teşhircilik İddiasına Gözaltı

Samsun'da bir parkta cinsel organını çıkartarak teşhircilik yaptığı iddia edilen genç şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, E.S.A. adlı gencin parkta cinsel organını çıkartıp teşhircilik yaptığı iddia edildi. Olayı gören bir bayan polise şikayette bulundu. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan E.S.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen E.S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN